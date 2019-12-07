بالفيديو..الرعشة الرابعة لأنجيلا ميركل

برلين(صدى):

تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمرة الرابعة لرعشة غريبة وذلك خلال زيارتها إلى معسكر «أوشفيتز» للاعتقال.

وظهرت ميركل وهي ترتعش وتفقد توازنها بعد وضعها أكليل من الزهور على جدار الإعدام الذي استخدمه النازيين في قتل الآلاف بمعسكر «أوشفيتز».

ومدت يدها بينما يمسك بها رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي للمساعدة حتى لا تسقط.

وازدادت المخاوف حول صحة المستشارة الألمانية؛ بعدما ارتعشت في ثلاث مناسبات منفصلة خلال مشاركات عامة هذا العام.

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