«مجرم فلوريدا لايمثلنا» رسالة سلام للعالم أجمع

تالاهاسي(صدى):

تصدّر وسم مجرم فلوريدا لايمثلنا، قائمة الترند بموقع تويتر، حيث شهد تفاعلا كبيرا من مسؤولين ومغردين وإعلاميين.

وحرص المغردون على توصيل رسالة سلام للعالم أجمع من خلال هذا الوسم، بعد خبر إطلاق طالب سعودي النار في ولاية فلوريدا، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأمريكيين.

وأدان آلاف المغردين الحادثة، داعيين الله بأن يحفظ الشعب الأمريكي، مؤكدين أن هذا الفعل لا يمثل شعب المملكة أجمع.

فيما أعاد أحد المغردين، نشر واقعة المبتعثين السعوديين جاسر بن دهام اليامي وذيب بن مانع اليامي اللذين انتقلا إلى رحمة الله تعالى غرقا في نهر بولاية ماساتشوستش الأمريكية خلال محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق، مؤكدًا أن مثل هؤلاء هم من يمثلون المملكة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، قد وصف الحادث بأنه حادث همجي، مؤكدًا في اتصال مع الرئيس الأمريكي إن مطلق الرصاص في فلوريدا لا يمثل مشاعر الشعب السعودي.

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