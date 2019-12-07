مورينيو يرفض اهتزاز شباك توتنهام بأهداف سهلة

نواف السالم(صدى):

طالب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير لاعبيه ببذل المزيد من الجهد لعلاج ضعف الدفاع الذي تلقى ” أهدافًا سهلة “ في أول أربع مباريات.

واهتزت شباك توتنهام ثماني مرات في كافة المسابقات، ولم يخرج الفريق من أي مباراة بدون أن تهتز شباكه منذ أن تولى مورينيو الفريق.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل استضافة بيرنلي في الدوري السبت:ي جب أن نعزز دفاعاتنا. تلقينا هدفين في كل مباراة، نسمح باهتزاز شباكنا بأهداف سهلة، ينبغي العمل على ذلك رغم صعوبة الأمر. حصلنا على يوم واحد للراحة أمس وسنلعب غدًا. التحليل وإبداء الملاحظات والتدريب في قاعة الاجتماعات مفيد. نتمنى أن نحقق نتائج إيجابية.

وأضاف: لا أتحدث عن الدفاع لكن طريقة الدفاع عن مرمانا. لا أتحدث عن اللاعبين بشكل فردي. يوجد 11 لاعبًا في الملعب.