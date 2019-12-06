الرياض تحتضن جوائز الشرق الأوسط للقهوة

بدر الحارثي(صدى):

سوق القهوة سوق ضخم و متزايد الطلب وتعد المملكة من أكثر الدول إستيراداً للبن كون القهوة العربية أحد سمات الضيافة العربية، وهذا ما يضمّه معرض القهوة والشوكولاتة الدولي والذي تستضيفه العاصمة الرياض في نسخته السادسة.

ولاقى المعرض رواجاً واسعاً من قبل المستثمرين الذين قدمو من اكثر من ١٠ دول الجدير بالذكر انّ المعرض يتّوج في يومه الثالث منشات القهوة الأكثر نمواً في الشرق الأوسط.

وتمّ فتح باب المشاركة وتم استقبال اكثر من 117 منشأة مرشحة للجائزة والانتهاء من اعمال الفرز والدراسة، بمشاركة نخبة من المختصين في قطاع القهوة والاقتصاد وتنمية الموارد غير البترولي، ويولي المعرض اهتماماً واسعاً وكبيراً لاستدامة هذه الثقافة الاقتصادية .

كما يُذكر أن أنواع البن والقهوة المختلفة تلقى رواجاً كبيراً لدى سكان المملكة، إذ تشير الدراسات الى أن إستهلاك الفرد السعودي من القهوة يصل إلى اكثر من 3 كيلوجرام خلال العام الواحد !

وإستكمالاً للغة الأرقام التي لا تكذب ، فإن السعوديون ينفقون أكثر من مليار ريال سنوياً على القهوة حيث يتجاوز استيرادنا للبن من مختلف دول العالم 60 ألف طن حسب تقديرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، بينما الإنتاج المحلي لايتجاوز 1000 طن سنويا أي ما لايتجاوز 2% من الطلب المحلي على البن فقط.

أمام هذا السوق الضخم والإحتياج المتزايد كما يدعم معرض القهوة والشوكولاتة تأصيل ثقافة الانتاج المحلي وتعزيز القدراتلدى المزارعين والمهتمين وذلك من خلال احتضان مؤتمر الشرق اﻻوسط للقهوة بمشاركة اكثر من 20 متحدث دولي ومحاور تعزز من قيمة الاقتصادي اللانفطي والذي يتماشى مع التنمية المستدامة لرؤية 2030 حيث سيشهد عام 2020 أُولى ثمارها ، ويجمع المعرض عدد من رواد الاعمال بلقاء كبار المستثمرين من مختلف دول العالم ومن الخليج بهدف عقد صفقات استثمارية لمنتجات القهوة وأدواتها ومشتقاتها.