جمعية صعوبات في زيارة لأسطبل الخيول

ريم عبدالعزيز(صدى):

نظمت جمعية صعوبات التعلم ” فرع الرياض ” زيارة لطلابها البنين إلى اسطبل اللواء للخيل العربية الأصيلة بالجنادرية وذلك يوم الاربعاء 1441/4/7هـ برفقة المعلمين ومدير القسم التعليم الأستاذ بندر الزهراني.

وكان في استقبالهم مالك الإسطبل سعادة اللواء الدكتور محمد عبد الرحمن العبيد حيث قام المدربين بتدريب الطلاب على ركوب الخيل وتقديم معلومات عامة عن التعامل مع الخيول.

وفي ختام الزيارة تسلم سعادة اللواء د. العبيد العضوية الشرفية للجمعية ودرع تذكاري من الأستاذ بندر الزهراني وتم التقاط الصور التذكارية.

فيما أعرب الأستاذ الزهراني عن شكره وشكر الجمعية للواء الدكتور محمد العبيد للاستضافة الكريمة مشيرا بأن الزيارة هي لتحقيق أهداف تربوية وترفيهية للطلاب ، ويأتي ذلك ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية وتستهدف الطلاب وأولياء الأمور، وقد حققت هذه الزيارة أهدافها باستمتاع الطلاب واستفادتهم وإسعادهم بتعليمهم بالترفية .