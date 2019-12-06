فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير يقيم ورشة عمل لمنسوبيه

محمد بن طحيطح(صدى):

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير ورشة عمل لمنسوبيه تحت عنوان (آلية تعبئة مواثيق الأداء ووضع الأهداف الذكية) لمدة يومين حضرها قيادات الفرع الإدارية والميدانية، وذلك سعياً لرفع مستوى الأداء تماشياً مع أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وقد أدار الورشة مدير عام إدارة الموارد البشرية بالرئاسة الشيخ علي بن سالم الشهري وتناولت الورشة شرح الأجزاء المتعلقة بالأهداف والجدارات وكيفية تطبيقها على الموظفين حسب طبيعة كل جدارة.

وتوضيح لائحة الآداء الجديدة والتي صدرت الموافقة السامية الكريمة على تطبيقها على جميع موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتأتي هذه المناشط امتداداً لجهود الرئاسة العامة في تطوير العمل الإداري والميداني وترجمة لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله-.