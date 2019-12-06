ساعة روليكس تٌنهي حياة خليجي في شارع بلندن

لندن(صدى):

قُتل شاب عماني في العشرينات يدعى محمد العريمي؛ في حادث طعن بمنطقة نايتسبريدج في لندن.

وقالت صحيفة بريطانية اليوم الجمعة، إن الشاب العماني لقي مصرعه أثناء محاولة سرقة ساعته الروليكس.

وقالت الشرطة البريطانية إن رجلاً آخر أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، بينما تم القبض على مشتبه به في الواقعة.