الفلبين تمنع 34 امرأة من السفر إلى المملكة

مانيلا(صدى):

منعت السلطات الفلبينية، سفر 34 امرأة إلى المملكة، بعد تلاعبهم في أوراق السفر.

وأوقفت السلطات في مطار نينوي اكينو الدولي بمانيلا، الـ34 مسافرة وتم منعنهم من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط السعودية إلى الرياض في الأول من ديسمبر الجاري.

وأوضح مسؤول في المطار، أن النساء كانوا في مطلع العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وقد منعوا من السفر بسبب التباين في وثائق سفرهن، وتلاعب وكالات التوظيف الفلبينية في بياناتهن.