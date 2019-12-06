الحوراء بطل منطقة تبوك لكرة الطائرة لدرجة الشباب

محمد السعران(صدى):

حقق مساء اليوم الجمعة فريق نادي الحوراء لكرة الطائرة بطولة دوري منطقة تبوك لكرة (لدرجة الشباب) وذلك بعد فوزه على شقيقه نادي تيماء بنتيجة 3-0

كما هنأ رئيس النادي اللاعبين على هذا الانجاز وقدم شكره وتقديره للكابتن القدير ياسر عبد الصبور ولإداري لعبة الطائرة الأستاذ مرجان العلاطي وكذلك هنأ كافة أبناء المحافظة على هذا الانجاز

من جانبه قدم مدرب الفريق الكابتن/ياسر عبدالصبور التهاني والتبريكات لرئيس النادي ونائبه ولأعضاء مجلس الادارة والشكر موصول للاعبين وجميع منسوبي النادي وأهالي محافظة أملج .