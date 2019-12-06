بعد أداء مٌخيب.. بوغبا يتمسك بالرحيل إلى الريال

طلال الغامدي(صدى):

أكد اللاعب الفرنسي بول بوغبا رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي في سبيل الانتقال إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن بوغبا أكد رغبته في الرحيل إلى الريال قبل انطلاق منافسات بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

ويغيب بوغبا عن صفوف اليونايتد منذ سبتمبر الماضي، بعدما تعرّض للإصابة خلال مباراة اليونايتد أمام آرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الصحيفة أن بوغبا يقدم موسمًا مخيبًا للآمال حتى الآن، بعد إصابته في مباراة آرسنال في سبتمبر الماضي، حيث ما زال موعد عودة النجم الفرنسي للمشاركة في المباريات غير محدد.

ويسعى بوغبا للقيام بكل المحاولات لينجح في الانتقال إلى الميرينغي في نهاية الموسم الجاري.

وانتهاء عقد بوغبا في 2021 يعزز فرص انتقاله خلال الميركاتو الشتوي المقبل، ومن المرجح أن يوافق اليونايتد على بيع اللاعب بدلًا من رحيله دون مقابل فيما بعد.