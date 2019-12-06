فيلانويفا غاضب من الاتحاد ويؤكد رحيله في هذه الحالة

ماجد محمد(صدى):

كشف محترف نادي الاتحاد كارلوس فيلانويفا، أنه سيرحل عن النادي على الفور إذا تلقى عرض له من نادٍ تشيلي.

ولفت إلى أن عقده مع العميد باقٍ منه 6 أشهر، وعن تلقيه عرض من نادي كولوكولو التشيلي قال: لم يحدثني أحد من هناك، أنا سمعت مثلكم بالضبط عن وجود عرض وشيء يسعدنا أن أتلقى عرضًا من نادٍ بقيمة كولوكولو، لكن حتى الآن لا يوجد جديد.

وانتقد اللاعب إدارة النادي بسبب إقالة سييرا قائلا: النادي غير صبورة، فبعد خسارة مباراتين أو ثلاثة قامت بتغيير المدرب واللاعب.. الاثنان دفعا الثمن وحاولت الإدارة إرضاء الجماهير برحيلهما.