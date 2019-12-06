ماجد الرخيص:غداً.. غياب نجم قلب العقرب وظهور نجم الإكليل

نايف السالم(صدى):

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ” ماجد بن ممدوح الرخيص ” ، بأن ضربة الأحيمر هو غياب نجم قلب العقرب غداً السبت ٧ ديسمبر ٢٠١٩م وبغيابه ، يظهر نجم الإكليل، وبه سيلاحظ زيادة البرد وهو أول نجوم الشتاء بالحساب التقريبي عند الرومان ، فبمجرد إشعالهم النار بالكانون ، في ديسمبر يبدأ عندهم الشتاء ، وكانت البداية سابقاً في١ ديسمبر .

والكانون هو موقد النار ، وهو سبب لتسمية ديسمبر بكانون أول ،ويناير بكانون ثاني.

ويدخل جويريد ضمن محسوبية الإكليل في ١٥ديسمبر إذ يتزامن ” جويريد ” مع دخول وقت قران حادي بردٍ بادي وهو بداية البرد ومدته أسبوع يبدأ من ١٥ إلى ٢١ ديسمبر .

أما دخول فصل الشتاء الحقيقي : فإنه يبدأ من ثاني أيام نجم القلب المتميز بشدة البرودة وتساقط الثلوج ،

في ٢٢ ديسمبر ، ومنه تبدأ المربعانية.

وما قبل هذا التاريخ ، مدة ٢١يوماً هي فترة انقلاب شتوي.