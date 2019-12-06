ماجد الرخيص:غداً.. غياب نجم قلب العقرب وظهور نجم الإكليل
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ” ماجد بن ممدوح الرخيص ” ، بأن ضربة الأحيمر هو غياب نجم قلب العقرب غداً السبت ٧ ديسمبر ٢٠١٩م وبغيابه ، يظهر نجم الإكليل، وبه سيلاحظ زيادة البرد وهو أول نجوم الشتاء بالحساب التقريبي عند الرومان ، فبمجرد إشعالهم النار بالكانون ، في ديسمبر يبدأ عندهم الشتاء ، وكانت البداية سابقاً في١ ديسمبر .
والكانون هو موقد النار ، وهو سبب لتسمية ديسمبر بكانون أول ،ويناير بكانون ثاني.
ويدخل جويريد ضمن محسوبية الإكليل في ١٥ديسمبر إذ يتزامن ” جويريد ” مع دخول وقت قران حادي بردٍ بادي وهو بداية البرد ومدته أسبوع يبدأ من ١٥ إلى ٢١ ديسمبر .
أما دخول فصل الشتاء الحقيقي : فإنه يبدأ من ثاني أيام نجم القلب المتميز بشدة البرودة وتساقط الثلوج ،
في ٢٢ ديسمبر ، ومنه تبدأ المربعانية.
وما قبل هذا التاريخ ، مدة ٢١يوماً هي فترة انقلاب شتوي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88656 ] نشر منذ 47 دقيقة
كثروا الحسابه وضاعت الطاسه ..
.. ماجد ابو زاهره يقول شي والحصيني يقول شي والزعاق يزعق بشي والجهني يتكهن بشي وطلع لنا هاالخيال او هاالحساب الجديد ماجد الرخيص بكلام ممحور ، ولا عرفنا الصح منهم ..
.. ربنا يريد بنا خير وبس ..