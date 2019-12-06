«الله الله يا منتخبنا».. طلال سلامة يحتفل بالأخضر في موسم الرياض (فيديو)

الرياض(صدى):

أهدى الفنان طلال سلامة أغنية «الله الله يا منتخبنا» إلى المستشار تركي آل الشيخ والأمير الوليد بن طلال خلال سمرات موسم الرياض.

وقدم طلال سلامة الأغنية؛ احتفالًا بتأهل الأخضر إلى نهائي خليجي 24 بعد الفوز على قطر أمس.

كما تأهل منتخب البحرين، أمس الجمعة، عقب الفوز على منتخب العراق بركلات الترجيح.