بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته للجبلين بجمل تكتيكية ومناورة

ماجد محمد(صدى):

أنهی فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته الميدانية؛ استعدادا لمواجهة ضيفه فريق الجبلين يوم الغد في الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتخلل التدريب: تدريبات فنية، جمل تكتيكية، مناورة على جزء من الملعب، وبدأ الثنائي «بافيتيمبي غوميز ومحمد البريك» الجري حول الملعب، وأداء تدريبات لياقية منوعة؛ وذلك ضمن برنامجيهما التأهيليين.

كما أجرى صالح الشهري، فحصا طبيا على موضع إصابته في عضلة الفخذ الخلفية، وأسفرت النتائج عن حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة 15 يوما.

واحتضن الملعب الرئيس بمقر النادي مران الفريق اليوم بعد انتهاء أعمال الزراعة الشتوية، كما دخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر؛ تأهبا لخوض مواجهة الغد.