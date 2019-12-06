عبدالرحمن بن مساعد: موقفي من قطر مايقره ولاة امري

الرياض(صدى):

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الجمعة، عن موقفه من مصالحة الدول العربية مع قطر بعد مقاطعة دامت من سنوات.

وقال «بن مساعد» عبر تويتر: سيكون موقفي مع ما يقرره ولاة أمري وسأظل سلمًا لمن سالمهم وحربًا على من حاربهم .

وتابع: لن أقف متفرجًا ومنتظرًا في الأزمات حتى تهدأ .. بل سأكون في الصف الأول ضد من يعادي بلادي أيًا كان اليوم وغدًا والى آخر يوم في عمري بإذن الله.

وأضاف: بالمناسبة هذا الموقف لم أعلنه الآن أي أنه ليس مرتبطًا بتطورات الله يعلم عمّا ستسفر عنه بل غردت بذات الصورة منذ شهور وهو موقف ثابت بحول الله بمعزل عن الظروف وأيًا كان من يعادي بلادي

وكان بأن محمد بن عبدالرحمن آل ثاني؛ وزير الخارجية القطري صرح في وقت سابق اليوم بأن هناك مباحثات مع المملكة لإنهاء الأزمة الخليجية، قائلا: نأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية.