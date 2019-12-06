مدير جامعة أم القرى يرعى انطلاق معرض اللغة العربية والذكاء الاصطناعي بعد غد الاحد

حسين العلي(صدى):

يرعى معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، (الأحد) المقبل ولمدة خمسة أيام، انطلاق معرض اللغة العربية والذكاء الاصطناعي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات، والفعاليات المصاحبة له في قاعة الملك عبدالعزيز بمقر الجامعة في حي العابدية، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية لعام 2019 م.

من جانبها، حددت كلية اللغة العربية وآدابها – الجهة المنظمة – ثلاثة مواعيد لحضور المعرض، منها موعدان للرجال؛ يبدأ الأول من الساعة التاسعة صباحا إلى صلاة الظهر، في حين يبدأ الموعد الثاني من بعد صلاة المغرب إلى الساعة التاسعة مساء، أما الموعد المخصص للسيدات؛ فسيبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر إلى صلاة المغرب.

ويأتي هذا المعرض في الوقت الذي تقدم فيه المملكة العربية السعودية دعما لا محدودا للاهتمام باللغة العربية على مختلف الصعد المكانية والزمانية، إذ أسهمت بجهودها الكبيرة في إصدار قرار تاريخي من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد اللغة العربية لغة رسمية وضمن لغات العمل في الأمم المتحدة، وذلك في شهر ديسمبر من عام 1973م.

وعن أهمية إقامة المعرض، كشفت وكيلة كلية اللغة العربية وآدابها الدكتورة حصة الرشود، عن الأهداف السّامية للمعرض في ظل دعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، والحكومة الرشيدة، مضيفة: “تحرص جامعة أم القرى ممثلة في كلية اللغة العربية على الاهتمام بلغة القرآن الكريم في مجالات كثيرة، منها الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في كل عام، وإقامة هذا المعرض خلال العام الجاري امتدادا لمظاهر العناية والاهتمام بلغة القرآن”.

وبيّنت الدكتورة الرشود خلال حديثها الحرص البالغ باللغة العربية من قبل وزارة التعليم، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والدعم الكبير من معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، والمتابعة الدقيقة من عميد كلية اللغة العربية وآدابها الدكتور يوسف السلمي.

وقالت: “إن تنظيم المعرض يمثل وفاءً ببعض حقوق اللغة العربية التي منّ الله بها علينا، فأنزل بها كتابه الخاتم على هذه الأمة هداية ونوراً، وأدعو الله أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به اللغة العربية وأهلها”.

وأشارت وكيلة كلية اللغة العربية وآدابها إلى مشاركة جهات عدة في المعرض، منها مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، وكلية الحاسب ونظم المعلومات، وشركة وادي مكة للتقنية، ونادي مكة الأدبي، ومعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومجمع اللغة العربية على الشبكة العنكبوتية، وكلية السنة الأولى المشتركة إضافة إلى جهات أخرى.

يذكر أن الاحتفال باللغة العربية تقرر أن يكون يوم 18 ديسمبر من كل عام؛ باعتبار أن قرار الجمعية العامة باعتماد اللغة العربية رسميا ضمن لغات العمل في الأمم المتحدة صدر في مثل هذا اليوم.