مسؤول أمريكي: مُطلق النار في محطة فلوريدا قد يكون سعودي الجنسية
كشف مسؤول أمريكي، أن المشتبه به في إطلاق النار بمحطة فلوريدا البحرية، هو طالبًا في مجال الطيران من المملكة العربية السعودية.
وأكد المسؤول العسكرية أن السلطات تحقق فيما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بالإرهاب، وذلك بحسب تقرير لموقع «صوت أمريكا» ترجمته صحيفة «صدى».
وخلّف الهجوم، الذي حدث صباح اليوم، أربعة قتلى بينهم المهاجم وأصيب عدة أشخاص.
وقال قائد مقاطعة إيسكامبيا، ديفيد مورغان، إن أربعة أشخاص قد لقوا حتفهم، وأن نائبي رئيس الشرطة أصيبوا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88645 ] نشر منذ 54 دقيقة
لابد ان السعودي من الضحايا المقتولين ، وحطوها براسه ..
.. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 45 دقيقة
(( الكلب يبقى كلب ولو طوقته بالذهب ))
.من يقوم بمثل هذه الأعمال الارهابية مهما كانت هويته في دول فتحت اراضيها له أمريكا او حتى موزمبيق للتعليم والعمل والنتيجة اعمال إرهابية..هذا ليس من صفات المسلم.
الدواعش طلعوا اصحاب هوس وسعار جنسي وليس خلق إسلامي
تمثل في خطف البنات اليزيديات في العراق والزواج منهم بالكراه ..في 14 سنة و 18 سنة هتكوا اعارضهم بسم الإسلام ..
كاد يحدث للبنات السعوديات لكن الأمن السعودي اجتثهم.