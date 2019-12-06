مسؤول أمريكي: مُطلق النار في محطة فلوريدا قد يكون سعودي الجنسية

واشنطن(صدى):

كشف مسؤول أمريكي، أن المشتبه به في إطلاق النار بمحطة فلوريدا البحرية، هو طالبًا في مجال الطيران من المملكة العربية السعودية.

وأكد المسؤول العسكرية أن السلطات تحقق فيما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بالإرهاب، وذلك بحسب تقرير لموقع «صوت أمريكا» ترجمته صحيفة «صدى».

وخلّف الهجوم، الذي حدث صباح اليوم، أربعة قتلى بينهم المهاجم وأصيب عدة أشخاص.

وقال قائد مقاطعة إيسكامبيا، ديفيد مورغان، إن أربعة أشخاص قد لقوا حتفهم، وأن نائبي رئيس الشرطة أصيبوا.