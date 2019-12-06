الدكتورة منى مشيط تؤكد : المرأة السعودية تعيش ازهى عصورها في رؤية 2030

محمد بن طحيطح(صدى):

رعى سعادة وكيل محافظ محافظة محايل المكلف الاستاذ أحمد بن عبد العزيز آل ملحم الحفل الذي نظمته جمعية التنمية الاجتماعية النسائية بمحافظة محايل بشراكة استراتيجية مع بلدية المحافظة في مركز الأمير نايف الحضاري

واحتوى الحفل الخطابي على كلمة لرئيس مجلس ادارة الجمعية الاستاذة ابتسام جبران .

ثم واستمع الحضور لمداخلات هامة من سعادة الدكتورة منى آل مشيط عضو مجلس الشورى تحدثت فيها عن مراحل تمكين المرأة السعودية وماحظيت به من دعم لامحدود في مسيرة الانجاز مؤكدة على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على زيادة فرص تمكينها كما اكدت آل مشيط ان المرأة السعودية تعيش ازهى عصورها وفيما تحمله رؤية ٢٠٣٠م من تغيرات جذرية تسهم في تحقيق انجازها.

وشاركت الاديبة والروائية السعودية أ – أميمة الخميس الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ في الأمسية

بنص أدبي تحدثت فيه عن المرأة السعودية في وفائها لوطنها وردها للجميل للثقة الغالية التي تتمتع بها من اصحاب القرار.

كما استمع الحضور لحديث عبر الاتصال المباشر مع الاعلامية السعودية الدكتورة نوال بخش رفعت فيها أسمى آيات الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة ونوهت لأهم الانجازات التي تحققت للمرأة السعودية من القيادة الحكيمة في رؤية ٢٠٣٠م.

واثناء الأمسية استمع الحضور لمداخلات من الاستاذ والمربي ابراهيم موسى المحايلي والاستاذ الفاضل جبران آل عقيل تحدثوا فيها عن البيعة في ذاكرة محافظة محايل القى خلالها الاستاذ جبران آل عقيل قصيدة وطنية.

وقدمت اللجنة الثقافيه المنبثقه عن الجمعية لوحات استعراضية من خلال قصيدة مسرحية للشاعر الحفظي بن شارع الشهري قدمتها الطالبة شريفة علي آل جداوي عسيري والأعلامية نورة مروعي بمشاركة فرقة أزهار محايل الاستعراضية.

وشارك الفنانين ادريس الشاعري وابراهيم. مساوى عثمان زهير بلوحات فلكورية من كلمات الشاعر عثمان زهير.

وفي ختام الحفل كرمت الجمعية شركاء نجاحها من رعاة وداعمين ومشاركين ومنظمات وتشكيلين وتشكيليات ولفرقة دمات عسير لمساهمتهم في انجاح الحفل.