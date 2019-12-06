«حادث مؤسف» هازارد يورط زيدان قبل الكلاسيكو

طلال الغامدي(صدى):

وضعت إصابة هازارد مدرب ريال مدريد زيدان في ورطة قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وقال زيدان إن تدهور إصابة لاعبه هازارد حادث مؤسف للغاية؛ لأنه سيبعد اللاعب حتى نهاية العام عن الملاعب بعد أن بدأ في إظهار قدرته.

وفي مؤتمر صحفي الجمعة قبل استضافة إسبانيول على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة قال المدرب الفرنسي: هذا نبأ سيئ للغاية لأنه لاعب أظهر خلال المباريات الأخيرة مدى أهميته وما سيقدمه في المستقبل مع فريقنا.

وأضاف: لا أحب الإصابات، خاصة عندما تطول، إدين الذي كان قد بدأ يستعيد مستواه وكان في حالة بدنية رائعة وبدأ يظهر مهاراته التي رأيناها منه في فرنسا وإنجلترا، كان قد بدأ في تقديم هذا المستوى بريال مدريد، هذا حادث مؤسف وأتمنى ألا يستمر الأمر لوقت طويل.