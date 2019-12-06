الأمم المتحدة: الصورة في إيران مزعجة مع استخدام العنف المفرط

واشنطن(صدى):

أعربت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء الأوضاع في إيرتن إثر ثورة البنزين.

وقالت ميشيل إن قوات الأمن في إيران أطلقت النار على المتظاهرين من طائرات هليكوبتر ومن فوق أسطح البنايات وصوبت الرصاص على الرؤوس، واصفه ما حدث بالعنف المفرط.

وذكرت باشليه في بيان، مستندة فيه إلى لقطات فيديو تم التحقق منها، بأن قوات إيران أطلقت النار على المتظاهرين أثناء هروبهم، لافتة إلى أن مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تلقى معلومات تشير إلى مقتل 208 أشخاص على الأقل بينهم 13 امرأة و12 طفلًا خلال المظاهرات إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 7000 شخص.

وأضافت باشليه: بشكل عام، الصورة في إيران الآن مزعجة للغاية.

وقال بيان الأمم المتحدة إن واحدة من أسوأ الحوادث وقعت في مدينة ماهشهر بجنوب غرب إيران يوم 18 نوفمبر عندما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين بالأسلحة الآلية، ما أسفر عن مقتل 23 على الأقل وربما أكثر.