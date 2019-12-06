تقديم رسائل توعوية.. مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينفذ عدد من المبادرات

محمد بن طحيطح(صدى):

مستشفى الملك عبدالله ببيشة بداء من بعد ظهر اليوم الجمعة ٦ ديسمبر ٢٠١٩ م في تنفيذ عدد من المبادرات التطوعية في البهو الرئيسي بتقديم رسائل توعوية وتوزيع المطويات من خلال المعرض الصحي الذي نظمة المستشفي .

واستقبل فية الزوار والمراجعين وقدمت خدمات فحص السكر وضغط الدم وقياس كتلة الجسم .كما قام فريق من الصحة العامة بالمستشفي بزيارة سكن عمال البلدية بهدف التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية .كما قام فريق الطب المنزلي بعمل زيارات لمرضي مسجلين في البرنامج . وتاتي هذة المبادرات في اطار اليوم العالمي للتطوع ” تطوعي صحة ٣ ” .