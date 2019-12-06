بالفيديو.. مشروبات ديتوكس لتنقية الجسم من السموم

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء التغذية ، إن تنظيم الجسم من سمومه مثل تنظيف البشرة ، وهناك مجموعة من مشروبات الديتوكس، التي سينعكس تأثيرها إيجابياً على بشرتك من دون شك إن واظبتِ عليها.

وقدم الخبراء ، طريقة تحضير ديتوكس التفاح والشمندر؛ لتنظيف الجسم من السموم ، وهو يتكون من: ( تفاحة خضراء: غني بالألياف الغذائية – نصف خيارة كبيرة: غني بالماء وقليل السعرات ومضاد للأكسدة – حبة شمندر مقشرة: يحفز عملية خسارة الوزن – نصف ليمونة مقشرة: يساهم في تنظيف الجسم من السموم، وهو غني أيضاً بالألياف الغذائية – قطعة زنجبيل ) .

اخلطي المكونات واستمتعي بهذا المشروب الذي يحتوي على 103 سعرات حرارية فقط .

وكشف الخبراء أيضاً عن مشروب ديتوكس صباحي يساعد على خسارة الوزن ويتألف من: (كوب من الماء الفاتر – ملعقتين من خل التفاح: يحتوي على الأسيد الذي يخفف من تكدس الدهون في الجسم، ولديه القدرة على منح الشعور بالشبع والحد من الشهية- ملعقة من عصير الليمون – ملعقة من العسل ملعقة من القرفة- كمية قليلة من البهار الحر) ، تناولي هذا المشروب يومياً في الصباح.