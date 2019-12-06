الأهلي والاتفاق يلحقا بالفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

تأهل فريقا الأهلي والاتفاق، إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النجوم والطائي على الترتيب.

وتمكن الأهلي من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على النجوم، إذ أحرز الجزائري يوسف بلايلي هدفين في الدقيقتين 3 و60، وكان الهدف الثالث لعبد الرحمن غريب في الدقيقة 84، فيما سجل ماجد العماري هدف النجوم من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وبذلك يلحق الأهالي بكل من أحد والوحدة والفتح والشعلة والفيصلي والعدالة والفيحاء وضمك والرائد والتعاون إلى ثمن النهائي، إذ سيلاقي الفيحاء.

وكذلك لحق الاتفاق بالفرق المذكورة في ثمن النهائي، بعد نجاته من فخ الطائي وفوزه بهدفين لهدف، إذ أحرز جورجي سيلفا هدف لفريق الطائي في الدقيقة 60، بينما سجل سعد السلولي الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 80، ثم أضاف هزاع الهزاع الهدف الثاني في الدقيقة 85.