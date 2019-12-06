أمير تغنت بإسمه الشعوب

تعيش مملكتنا الحبيبة هذه الأيام نقلة حضارية بطابع ثقافي يحاكي جميع اللغات

يقف الحرف عاجزا عن التعبير عن تلك الأحداث في الوقت الذي تعيش الكثير من بلدان العالم بحروب وفقر وتشتت

مملكتنا الغالية بقيادة شاب واعد رسم طريق تحديات وحمل رسالة بلده لتصل الي أقوى دول العالم من خلال رؤية وضعها لتتحقق في وقت قصير ويصبح الحلم واقع حقيقي وتصبح المملكة العربية السعودية حديث العالم اجمع ووجهة سياحية لكل الباحثين عن الحضارة والرقي وتصبح المملكة العربية السعودية هي القوة الاستثمارية الرائدة التي ربطت القارات الثلاث واصبحت دولة صانعة قرار حقا النجاح لا يصنعه الا الأبطال والتحديات لا يجتازها الا أصحاب الهمم أمير شاب رسم لوطنه مستقبل قلب كل الموازين رأسا على عقب ليثبت للعالم أجمع ان المملكة العربية السعودية قيادة وشعب قادرة على أن تكون دولة تقود العالم بأسره بحضارتها وحصانتها وتآلفها ووحدة صفوفها وقد اكتملت تلك الانجازات وتوجت بالقرارات المنصفة للمرأة ووجودها جنباً إلى جنب مع الرجل وابراز كل قدراتها في مجالات عدةالتي جعلتنا نقف احتراماً وتقديرا لها

ولا ننسى الجانب المهم في هذا التحول الجذري الذي أصبح حديث العالم

هيئة الترفيه برئاسة معالي الوزير المستشار تركي ال الشيخ كل التقدير والاحترام لهذا الرجل الذي يعمل ليلا نهارا لنرى ونشاهد وفي وقت قصير هذا الإنجاز وكأن حضارة ورفاهية العالم أصبحت بين أيدينا

وطن يسعد تحت ظله وأمانه كل من أتى إليه

مايشهده موسم الرياض من نجاح أكد للعالم أجمع ان مملكتنا الغالية كانت وستبقى دولة إسلامية عربية بطابع حضاري عريق. أسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكل من على هذه الأرض الطيبة ويديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويعم السلام كل دول العالم