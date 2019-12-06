أهم أجهزة فحص سيارتك بالكمبيوتر

برلين(صدى):

أصبحت صناعة السيارات أقرب لصناعة تقنية المعلومات والبرمجة منها للهندسة الميكانيكية ، وهذا التطور جعل أجهزة فحص السيارات بالكمبيوتر ومن خلال برامج وتطبيقات معينه أمر ضروري ويجعل شراء هذه الأنظمة مهم جدا لأي مالك سيارة حديثه .

وهذه أهم أنظمة وأجهزة فحص السيارات بالأسواق :

جهاز راكستك الالماني : هذا الجهاز يقوم بفحص و برمجة و معايرة السيارات الحديثة وهو جهاز متطور جداً يعمل بتقنية اللاسلكي ، حيث بأمكانك التعامل مع السيارة و أنت جالس الى مكتبك خلف جهاز الكمبيوتر الشخصي .

جهاز لانش : يقال انه الأقوى في العالم من حيث أمكانياته الواسعة و قدرته على تشخيص الأعطال بكمبيوترات و أجزاء السيارة الألكترونية حيث يغطي الجهاز أكثر من 35 نوع من السيارات بما يصل الى 148 نظام فحص للمحرك و الجير الأوتوماتيك و البالونات الهوائية ، و يتم تحديث نظام المعلومات به أكثر من 100 مرة سنوياً عن طريق الأنترنت.

جهاز تشيكر : جهاز عملي جداً يغطي سيارات فولكس فاجن وسكودا و أودي و سيات ، يتعامل مع جميع أنظمة السيارة بدون أستثناء .

وصلة و سوفت وير اوبل : يغطي هذا الجهاز كافة أنظمة سيارات أوبل و يعمل بكفاءة تامة عن طريق وصله بأي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر شخصي.