شاهد.. لاعب قطري برفقة «باهبري» يتمنى فوز الأخضر بكأس الخليج

طلال الغامدي(صدى):

تمنى اللاعب القطر أكرم عفيف، اليوم الجمعة، فوز الأخضر بكأس الخليج 24 بعد أن تأهل على حساب المنتخب القطري للنهائي.

وظهر عفيف مع لاعب الأخضر هتان باهبري، في فيديو نشره الثاني على حسابه بموقع تبادل الصور إنستجرام.

ونشر هتان باهبري الفيديو وهو بصحبة أكرم عفيف في السيارة، حيث تمنى اللاعب القطري فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج التي تقام في الدوحة.