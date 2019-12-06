شاهد.. لاعب قطري برفقة «باهبري» يتمنى فوز الأخضر بكأس الخليج
تمنى اللاعب القطر أكرم عفيف، اليوم الجمعة، فوز الأخضر بكأس الخليج 24 بعد أن تأهل على حساب المنتخب القطري للنهائي.
وظهر عفيف مع لاعب الأخضر هتان باهبري، في فيديو نشره الثاني على حسابه بموقع تبادل الصور إنستجرام.
ونشر هتان باهبري الفيديو وهو بصحبة أكرم عفيف في السيارة، حيث تمنى اللاعب القطري فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج التي تقام في الدوحة.
السعودي هتان باهبري يخرج برفقة القطري أكرم عفيف في الدوحة والأمنيات أن يكون كأس #خليجي24 للأخضر #السعودية_قطر_خليجي24 #قطر_السعودية #السعودية_قطر #خليجنا_واحد #خليجي24 pic.twitter.com/3pjwPqOjib
— الدروازة نيوز | Derwaza News (@DerwazaNews) December 6, 2019
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 7 دقائق
امة خليجية عربية واحده في مواجهة الفرس الصفويين
خليجنا واحد[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 2 دقيقتين
بصراحه هذه اخلاق الرجال واكرم عفيف اثبت لنا اننا شعب واحد وخليجنا واحد ولكن الله يهديه رأس تميم من العناد وياليته يرجع لرشده ويرجع لاخوانه وماله الا هم اخوه وحبايب ويبعد عن الاخونجيه والاتراك والفرس المجوس ويرجع لدمه العربي الخليجي المسلم ويجلس مع اخوانه وشوي نته وشوي منهم وترجع المياه لمجاريها