شاهد.. عابد فهد يٌسرح شعر هبة طوبجي بيديه بطريقة رومانسية

دمشق(صدى):

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل هوس، فيديو جديد، للفنان فهد عابد وهبة طوبجي؛ حيث ظهر الثناثي في موقف طريف وصفه البعض بالرومانسي.

وظهر الممثل السوري في الفيديو وهو يٌسرح شعر الفنانة اللبنانية هبة طوبجي خلال تصوير مشاهدهما في بطولة مسلسل “هوس”.

وكانت هبة تعكف على تسريح شعرها؛ عندما انقطعت الكهرباء وهو ما أدى إلى عدم إتمامها تسريح كامل شعرها ليقوم عابد فهد بتسريح شعرها بيديه ويخبرها بأنه لا داعي لوجود الكهرباء.

وعلّقت الشركة على الفيديو قائلةً: “شوفو كيف عابد فهد حل مشكلة الكهرباء من أجل هبة طوجي”.