معرض الإستشارات الهندسية بالجبيل يواصل تقديم خدماته للمجتمع

محمد بن طحيطح(صدى):

واصل معرض الاستشارات الهندسية، أمس الخميس، تقديم خدماته لزوار المعرض، بحضور مدير عام الشؤون الفنية، بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد نور الدين، ومدير التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم الهارون، حيث تشارك عدد من المكاتب الهندسية لليوم الثاني، بتقديم الاستشارات الهندسية المجانية للمجتمع.

من جانبه أشاد مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد نور الدين حسن بدور الهيئة السعودية للمهندسين، وتفاعلها مع المجتمع، في تقديم الاستشارات الهندسية التي تعني بتحسين البيئة والجودة، حيث يمتاز المعرض بمشاركة فاعلة للمكاتب الهندسية والجهات الرقابية التي تتأكد من تحقيق المواصفات والكودات والاشتراطات اللازمة، ما بين الإنشاء والمباني والأعمال الهندسية بشكل عام.

وأوضح المهندس أحمد حسن أن المعرض شهد تفاعل الجمهور مع المكاتب الهندسية والجهات الرقابية الخاصة بمراقبة المهنة مثل الهيئة الملكية، إضافة إلى الحضور اللافت للمهندسات السعوديات في مجال الهندسة المعمارية، ورواد أعمال عصاميين بدأو بأفكار جديدة وعمل منشآت صغيرة، توسعت مع مرور الوقت ليكون لهم إضافة جميلة، كما رأينا زملاء في المهنة، لم يتوقف عطائهم بعد التقاعد، ليستمروا في فتح مكاتب هندسية تعنى بالمجتمع ونقل الخبرات لديهم.

وأكد أن المعرض يمثل منصة رائعة للتفاعل مع كافة شرائح المجتمع، ومعرفة احتياجاتهم، والتعريف بالعمل الهندسي وتبادل النقاش خارج إطارات الأجواء الرسمية، مشيرا إلى أن المستهدفين من العمل الهندسي هو راحة الإنسان.

وأفاد بأن معظم المهندسات هن خريجات كلية الجبيل الجامعية، واليوم هم مسجلين في الهيئة الملكية لتقديم خدماتهم للقطاع الخاص من خلال مكاتبهم الهندسية، والآن يوجد لدى الهيئة الملكية سواء في مراحل التصميم عدد من المهندسات يشرفن على تخصصات التصميم الداخلي، أيضا في قطاع التشغيل والصيانة يوجد عدد من المهندسات يعنين بالتصاميم للمباني بعد إنشائها.

بدورها وصفت مؤسس مكتب التفاصيل الثرية للتصميم الداخلي المهندسة رندا السلوم، المعرض بالتجمع الأول للمكاتب الهندسية في مدينة الجبيل الصناعية، مما يمنح الفرصة لتقديم الاستشارات للمجتمع، والتعريف بالخدمات التي تقدمها المكاتب، حيث تقدم المهندسة رندا وعدد من المهندسات السعوديات خدمات التصميم الداخلي للمشاريع السكنية والتجارية، وتقديم الاستشارات المتعلقة باختيار الأثاث والمواد والألوان.

وأضافت م. رندا أن المهندسات المشاركات بالمعرض يقدمن حلولا هندسية يمكنها أن تساهم في تقليل التكلفة على العميل عن طريق الاستشارة الهندسية في أي مرحلة من مراحل التنفيذ، مثمنه جهود الهيئة الملكية بالجبيل وهيئة المهندسين لدعم المكاتب الهندسية الناشئة وإيجاد فرص تعاون مستقبلية، إضافة لتمكين المهندسات السعوديات من المشاركة وتطوير مشاريعهن.

هذا وثمن رئيس اللجنة التنسيقية بالجبيل المهندس نايف السهلي حرص مدراء العموم بالهيئة الملكية بالجبيل، على زيارة المعرض، مما يعكس اهتمامهم بالمهنة، وحرصهم على نجاح فعاليات اللجنة بمدينة الجبيل الصناعية.