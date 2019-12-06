مشروب طبيعي تناوليه قبل النوم لخسارة الوزن وحرق الدهون

أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في التغذية ، عن مشروب يتم تناوله قبل ساعة من النوم ، يعمل على تحسين شكل قوامك ونحته بشكل تدريجي وحرق أسرع للدهون بمكونات بسيطة لن تخطر ببالك، بالإضافة إلى فائدته في زيادة التمثيل الغذائي.

وقال المختصون ، مكونات المشروب: ( ملعقة من الشمر – نصف ملعقة من بذور الرمان – نصف ملعقة حبة البركة – نصف ملعقة زنجبيل – ملعقة شوفان – قشر ليمون – كوب من الماء ) .

طريقة التطبيق : في كوب ماء قومي بغلي حبة البركة والزنجبيل والشمر وقشور الليمون، وتصفيتهم تمامًا، وفي الخلاط الكهربائي قومي بسحق الشوفان وبذور الرمان ومزجهما سويًا لدقائق، وتناولي كوبًا من المشروب في المساء قبل النوم، فهو مثالي لحرق الدهون.. وسرعة التمثيل الغذائي ومحاربة السمنة.