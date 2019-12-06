بالفيديو.. حلا شيحا تثير ضجة بترحيبها الحماسي لهذا الرجل

القاهرة(صدى):

لفتت الفنانة المصرية حلا شيحا ، الأنظار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تقوم بالترحيب بأحد الأشخاص بطريقة حماسية مستخدمة كلمات من اللهجة الصعيدية المصرية.

وحاولت إثارة فضول المتابعين قبل أن تكشف هوية الشخص أحمد الذي قام بحركات مضحكة وتبين أنهما يتناولان طعام الفطور في مكان عام.

وأعربت من خلال الضحك عن إعجابها بطرافته. إلا أنها تعرضت في مقابل ذلك لموجة واسعة من الانتقادات حيث رأى الكثير من المتابعين أن الأمر لا يستحق كل هذا الحماس