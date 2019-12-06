بالفيديو.. معجب لأنغام « تتزوجيني » .. ورد فعل صادم للأخيرة
شهد حفل الفنانة المصرية أنغام مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، حضورًا جماهيريًا كبيرًا جدًا، حيث قدّمت أنغام عددًا من أبرز أغانيها .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الحفل تظهر فيه أنغام وهي تستعد لغناء إحدى أغنياتها، فيما يقوم أحد حضور الحفل بالصراخ طالبًا منها الزواج ويقول لها: “بحبك..تتجوزيني”، ومطالبًا إياها بغناء أغنيتها: “أكتب لك تعهد”.
ولم تكن أنغام قد ردّت على طلبه الأول، إلا أنها قالت ممازحةً إياه: “حاضر..هنكتبه أكيد ما تقلقش”.
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