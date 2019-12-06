بالفيديو.. معجب لأنغام « تتزوجيني » .. ورد فعل صادم للأخيرة

الرياض(صدى):

شهد حفل الفنانة المصرية أنغام مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، حضورًا جماهيريًا كبيرًا جدًا، حيث قدّمت أنغام عددًا من أبرز أغانيها .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الحفل تظهر فيه أنغام وهي تستعد لغناء إحدى أغنياتها، فيما يقوم أحد حضور الحفل بالصراخ طالبًا منها الزواج ويقول لها: “بحبك..تتجوزيني”، ومطالبًا إياها بغناء أغنيتها: “أكتب لك تعهد”.

ولم تكن أنغام قد ردّت على طلبه الأول، إلا أنها قالت ممازحةً إياه: “حاضر..هنكتبه أكيد ما تقلقش”.