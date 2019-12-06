شاهد.. نجاح المساعيد تستحي من فستان الزفاف

أميرة خالد(صدى):

ظهرت الإعلامية الأردنية نجاح المساعيد، خلال استعداداتها لحفل زفافها على الضابط الأردني عامر السردي الذي يصغرها بسنوات عديدة.

وأظهر مقطع فيديو، نجاح المساعيد داخل محل لفساتين الزفاف حيث كانت تختار فستانًا، معلقة: «أقولكم شي والله أنا بصورلكم وأنا مستحية».

يشار إلى أنها تعرضت إلى هجوم شديد من المتابعين، بسبب فرق السن بينها وبين زوجها الجديد، واستعدادها لإقامة حفل زفاف رغم أنه زواجها الثاني وأن لديها أبناء.