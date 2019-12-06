لجين عمران باكية: «مباراة الأخضر وقطر حرب أعصاب»

نواف السالم(صدى):

علّقت الإعلامية لجين عمران، على مباراة كرة القدم التي خاضها المنتخب الوطني ضد قطر، أمس الخميس، وفاز فيها الأخضر بهدف دون رد.

وقالت «عمران»: «أعصابي تلفت وبكيت لكن بيضوا الوجه يا قلبي على منتخبنا. يسعدهم مثل ما أسعدونا ألف مبروك يا أبطال».

كما نشرت فيديو عبر خاصية «ستوري» على تطبيق «إنستجرام» أثناء متابعتها المباراة وسمع فيه صوتها وهي تبكي وفرحها بعد فوز منتحب بلدها.

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج، حيث سيلاقي البحرين يوم الأحد المقبل.