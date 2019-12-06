السومة يضع «جروس» في حيرة قبل السفر إلى معسكر الإمارات

نواف السالم(صدى):

وضع اللاعب السوري عمر السومة مدرب الأهلي جروس في حيرة من أمره بشأن إلحاقه بمعسكر الإمارات التدريبي.

وقالت تقارير صحفية إن مدرب الأهلي مازال يفكر للمفاضلة بين إعادة المهاجم عمر السومة إلى جدة أو إلحاقه بمعسكر أبو ظبي، بعدما خضع لجراحة الفتاق.

ومن المقرر، تغادر بعثة فريق الأهلي بقيادة المدرب السويسري، مدينة الأحساء، صباح غدٍ السبت، متجه إلى أبو ظبي، لخوض معسكر تدريبي لمدة أسبوع.

جدير بالذكر، أن الأهلي أعلن نجاح العملية الجراحية التي أجرها عمر السومة، أمس الخميس، في أسفل البطن.