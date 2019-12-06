فتاة في دعوى خلع « زوجي يعمل محللا للمطلقات مقابل المال »

القاهرة(صدى):

تقدمت فتاة مصرية بدعوى خلع بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، ضد زوجها عقب اكتشافها عمله كمحلل لعدد من السيدات حتى يعدن لأزواجهن مقابل المال .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، عندما تقدم زوجي لخطبتي كنت سعيدة لأنه كان مرحاً وشابا على خلق ، وبعد الزواج عشت أجمل أيام حياتى معه تصورت أن الحياة ستكون وردية اللون دائمًا.

وتابعت ، تأخر الإنجاب، ثلاثة أعوام مرت على حياتى الزوجية عشت خلالها أجمل الأيام وأحلى اللحظات وفجأة هبت العواصف العاتية على سفينة حياتى الزوجية حيث اكتشفت أن زوجى يقوم بالزواج من المطلقات ليكون محللاً لهن حتى يتمكن من العودة لأزواجهن الصدمة شلَّت عقلى عن التفكير أصابت قلبى بسهم قاتل شعرت بأننى أنزف من هول الصدمة.

فعندما كنت أبحث فى أوراق زوجى عن بطاقتى الشخصية فوجدت عدداً لا بأس به من قسائم زواج زوجى من أخريات فى بداية الأمر شعرت بالذهول وعدم تصديق عيونى ألقيت بجسدى على أقرب مقعد ممسكة بالأوراق يدى وجسدى يرتعشان من هول الموقف.

واستطردت قائلة ، أكتشف أن زوجى تزوج من 12 سيدة مطلقة حتى يكون محللاً لهن ويستطعن العودة إلى أزواجهن مرة أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة تخطت العشرة آلاف جنيه، فطلبت الطلاق منع فوراً ولكنه رفض لهذا لجأت لطلب الخلع .