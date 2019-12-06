بالفيديو.. سوزان نجم الدين تتعرّض لعملية سرقة في مطار القاهرة

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، عن تعرُّضها إلى عملية سرقة في مطار القاهرة الدولي، مؤكدة أن الشرطة المصرية أعادت لها المسروقات.

وأوضحت سوزان نجم الدين، أنها وضعت أغلب مجوهراتها وأغراضها الثمينة في حقيبتها السفر الكبيرة والتي تعرضت إلى السرقة، وقد أبلغت الشرطة المصرية.

وأضافت أن ضباط قسم البحث الجنائي المصري تابعوا معها القضية وألقوا القبض على السارق في محافظة الشرقية.