أخطاء شائعة يرتكبها الرجال تضر بصحتهم

متابعات ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال عباقرة عندما يتعلق الأمر بإيجاد عذر لتجنب زيارة الطبيب، ونشرت الدراسة قائمة من 7 أخطاء شائعة لها آثارها الخطيرة على صحة الرجال، وقد يؤدي بعضها إلى الوفاة.

وتشير الدراسة ، إلى أن الرجال الأصغر سنا هم الأكثر عرضة للتهديد بخطر الإصابة بنوبة قلبية، ولكن في الواقع الرجال الأصغر يساروهم القلق أكثر بشأن “الكبار” في العائلة سواء الآباء أو الأجداد ولا يساورهم شك بشأن صحة أنفسهم، لذا يجب عليهم الاهتمام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية.

كما لا يهتم الرجال بتتبع أي ظاهرة غير معتادة تحدث معهم، فمثلاً لا يهتمون بإحصاء عدد مرات الذهاب إلى الحمام في اليوم على الرغم من أهمية استشارة الطبيب إذا تم ملاحظة التردد على دورة المياه أكثر من 8 مرات في اليوم أو أكثر، فربما يكون هذا الأمر يرتبط بوجود مشكلة طبية مثل تضخم البروستاتا أو فرط نشاط المثانة أو حتى بعض أشكال السرطان.

وأوضحت الدراسة أنه لا يهتم الكثير من الرجال باستخدام الكريم الواقي من الشمس حتى عند قضاء أوقات على الشاطئ، في حين أن الأطباء يوصون بضرورة استخدام الرجال لمنتجات الحماية من الشمس يوميا للوقاية من سرطان الجلد.

ويمارس بعض الرجال عادات غير صحية مثل التدخين أو القيادة بسرعة أو القفز من الطائرات، وربما تكون بعض هذه الأشياء ممتعة، ولكن جميعها يمكن أن تكون ضارة بالصحة، وقد تعرض حياة الرجل للخطر، لذا ينصح الخبراء الرجال بضرورة التفكير بروية قبل الإقدام على أي تصرف أو نشاط قد ينطوي على مخاطر.