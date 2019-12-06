شاهد.. طريقة جديدة من فان دايك للدفاع عن شباك الريدز

نواف السالم(صدى):

ابتكر النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، طريقة غريبة لإفساد هجمات الخصم الخطيرة على مرمى الريدز.

ورصدت عدسات الكاميرا، المدافع الهولندي وهو يصرخ بصوت عالِ أثناء ملاحقة الإيطالي مويس كين مهاجم إيفرتون، حينما انفرد بمرمى الحارس أدريان.

وأربكت صرخة فان دايك، المهاجم ودفعه إلى الاستعجال في تسديد الكرة بشكل غير دقيق، و إهدار فرصة التسجيل.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الريدز على ضيفه 5-2، ومواصلة صدارتهم للبريميرليغ بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف.