شاب يقطع رأس امرأة ويطهي مخّها على وجبة أرز!

مانيلا(صدى):

ألقت السلطات الفلبينية، القبض على عاطل ارتكب جريمة وحشية بحق امرأة مجهولة الهوية، حيث قطع رأسها ثم أكل مخها.

وقبضت الشرطة، على شاب يبلغ 21 عامًا من العمر وذلك بعد العثور على رفات المرأة بالقرب من منزله، إذ أكد أنه كان في حالة سُكر وجائع عندما فعل جريمته.

وأشار إلى أن المرأة حاولت التحدث إليه في الصباح الباكر باللغة الإنجليزية، وهو ما لم يفهمه، فيما بيّنت التحريات أنه قطع رأسها في مكان الحادث باستخدام منجل كبير عثر عليه، ثم استخدم قطعة قماش لنقل الرأس إلى منزله.

وقال الشاب، إنه طهي بعض الأرز قبل وضع مخ المرأة في الأعلى وأكله، ثم ألقى جمجمتها في حفرة قرب منزله، بينما قالت الشرطة إنهم استعادوا جمجمة المرأة من منزل الجاني، إلى جانب قطعة قماش دامية يعتقدون أنها كانت تستخدم لحملها هناك.