شاب يقطع رأس امرأة ويطهي مخّها على وجبة أرز!
ألقت السلطات الفلبينية، القبض على عاطل ارتكب جريمة وحشية بحق امرأة مجهولة الهوية، حيث قطع رأسها ثم أكل مخها.
وقبضت الشرطة، على شاب يبلغ 21 عامًا من العمر وذلك بعد العثور على رفات المرأة بالقرب من منزله، إذ أكد أنه كان في حالة سُكر وجائع عندما فعل جريمته.
وأشار إلى أن المرأة حاولت التحدث إليه في الصباح الباكر باللغة الإنجليزية، وهو ما لم يفهمه، فيما بيّنت التحريات أنه قطع رأسها في مكان الحادث باستخدام منجل كبير عثر عليه، ثم استخدم قطعة قماش لنقل الرأس إلى منزله.
وقال الشاب، إنه طهي بعض الأرز قبل وضع مخ المرأة في الأعلى وأكله، ثم ألقى جمجمتها في حفرة قرب منزله، بينما قالت الشرطة إنهم استعادوا جمجمة المرأة من منزل الجاني، إلى جانب قطعة قماش دامية يعتقدون أنها كانت تستخدم لحملها هناك.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 1 ساعة
عشان كان حرم شرب الخمر ! اسأل الله حسن الخاتمة 💔🙏😭 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88635 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
.. ليس بعد الكفر ذنب ..
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1511 ] نشر منذ 41 دقيقة
سواه مخ بالبيض والا عادي. تفرق 😜