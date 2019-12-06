تعرف على ما تعنيه أكثر الأسماء شيوعاً في العالم

وكالات(صدى):

قال خبراء اللغات إن جزءا من الأسماء ينحدر من الأسلاف أو المهن أو الصفات الشخصية ومسقط الرأس مثل الدمشقي والمعري العربيين .

وأوضح الخبراء ، أنه تنحدر كنية إيفانوف، التي تعتبر أكثر الأسماء شيوعاً في روسيا وبيلاروس وبلغاريا ، من اسم يوحنا اليهودي. أما كنية سميث (الحداد) فهي أكثر الأسماء شيوعا في الولايات والمتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وكنية كوزنيتسوف، المنتشرة في روسيا أيضا تنحدر من كلمة كوزنيتس (الحداد).

فيما يتعلق بألمانيا وسويسرا فإن كنية، مولر، (الطحان) هي أكثر الأسماء رواجا هناك. وكنية، هروبر، التي تنحدر من كلمة gruobe (الحفرة) الألمانية هي من أكثر الأسماء شيوعا في النمسا.

وتنحدر الأسماء الآسيوية كقاعدة عامة من السلالات. وعلى سبيل المثال فإن كنية، تان، في سنغافورة وماليزيا تنحدر من سلالة، جان، الصينية في عصر دولة جو الصينية ، وكنية، كيم، هي أكثر رواجا في الكوريتين وكذلك في كازاخستان وأوزبكستان. أما الصين فيحمل فيها 7% من سكانها كنية وان.