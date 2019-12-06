بحث يٌفجر مفاجأة حول اسم «محمد» بأمريكا

واشنطن(صدى):

أجرت شركة الأبحاث الأمريكي بيبي سنتر بحثًا جديدًا حول الأسماء المنتشرة في أمريكا، وكانت المفاجأة هي أن اسم محمد جاء ضمن أكثر 10 أسماء أطلقت على الأطفال حديثي الولادة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام 2019.

وكشفت الشركة في تقريرها للعام 2019 عن أكثر الأسماء شعبية بالولايات المتحدة خلال ذلك العام.

وأشار التقرير إلى أن المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة يفضلون إطلاق اسم “محمد” على أطفالهم.

وكانت الأسماء العشر الأكثر استخدامًا في تسمية المواليد عام 2019 بالولايات المتحدة هي بالترتيب: “ ليام، وجاكسون، ونوح، وأيدن، غرايسون، وكادين، لوكاس، إيليا ، وأوليفر، ومحمد ” .