استبعاد نواف العابد من كأس الأندية يثير استغراب الوسط الرياضي

ماجد محمد(صدى):

لم يكن يتوقع أحد استبعاد نواف العابد من تشكيلة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر الشهر الحالي ، خاصة أنه بدأ يستعيد مستواه بعد التعافي من الإصابة التي عانى منها خلال العامين الماضيين

وجاء استبعاد العابد مثيرًا لاستغراب الإعلامي السعودي حافظ المدلج، الذي قال: ”نواف العابد كموهبة يُعتبر أفضل من بيكهام وكانتونا. بيكهام وكانتونا تميزا بالتدريب المستمر، بينما مثل العابد ورونالدينيو لا يعطونك كل يوم ولكنهم يملكون موهبة أكبر منهما“.

وقالت إحدى الصحف الرياضية على تويتر: ”يرجع استبعاد اللاعب نواف العابد من قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية إلى قناعات فنية للروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني للفريق“.

وغرد الإعلامي فلاح القحطاني: ” نواف العابد قبل كأس العالم 2018 أخذ إبرة ورفض العملية لأجل خدمة الهلال مما أدى إلى تفاقم إصابته واستبعاده من كأس العالم في روسيا.. الآن بعد أن عاد لمستواه ورجع للمنتخب يستبعد من كأس العالم للأندية …! برأيي إجحاف بحق من ضحى لأجل الهلال.. صبرًا نواف الله المستعان“.

وعلق ناصر العصيمي: ”نواف العابد لاعب غير محظوظ.. أبدع مع المنتخب و حرمته الإصابه من مونديال روسيا.. عندما اقترب التعويض بمونديال الأندية تم استبعاده ”.