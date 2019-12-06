بالصور.. بيكهام يخرق قانون المرور مرة أخرى

ماجد محمد(صدى):

وثقت الكاميرات أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، في موقف لا يليق بنجم مثله، حيث وجدت صورا لبيكهام، داخل سيارته الفارهة وهي مصفوفة، بشكل غير قانوني على خط أصفر في طريق مزدحم غربي لندن بينما كان يجلس أمام عجلة القيادة، وهاتفه في يده.

وبدا بيكهام، منشغلا بكتابة رسائل نصية على الهاتف، في وقت اضطر السائقون الآخرون إلى تفادي سيارته المرسيدس AMG G63 ، البالغة قيمتها 146000 جنيه إسترليني (نحو 200 ألف دولار).

وقام بيكهام، بإنهاء حظر للقيادة، وقد يتعرض لغرامات أخرى بعد أن ترك محركه يعمل لمدة تزيد عن عشرين دقيقة.

وظلت المصابيح الأمامية مضاءة والمساحات تعمل، وهو يستخدم جهازه المحمول في السيارة، حيث وقع الحادث يوم الخميس 28 نوفمبرعند تقاطع مروري في جنوب كنسينغتون.