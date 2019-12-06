منهم الإمساك والمياه الغازية.. أسباب الإصابة بـ «انتفاخ البطن»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعاني بعض الأشخاص من انتفاخ البطن؛ وهو الأمر الذي يسبب لهم الإحراج عند التواجد في التجمعات العامة، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز الأسباب التي تؤدي لانتفاخ البطن.

• الإفراط في تناول الطعام

تناول كميات كبيرة من الأطعمة يؤدي لامتداد البطن إلى الخارج كرد فعل طبيعي يصدره الجسم لاستيعاب حجم الطعام؛ ما يؤدي إلى حدوث الانتفاخ.

• تناول الأطعمة المسببة للغازات

بعض الخضروات مثل ” البروكلي واللفت والكرنب والقرنبيط ” ، قد تحتوي على مواد قد تتسبب في تراكم الغازات بالجهاز الهضمي؛ ما يؤدي إلى الإصابة بانتفاخ البطن.

• الإمساك

يؤدي ” الإمساك ” إلى تراكم البراز في القولون مما يجعل الأمعاء تمتلئ بالغازات؛ وهو ما يؤدي إلى حدوث الانتفاخ.

• المياه الغازية