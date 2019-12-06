منهم الإمساك والمياه الغازية.. أسباب الإصابة بـ «انتفاخ البطن»
يُعاني بعض الأشخاص من انتفاخ البطن؛ وهو الأمر الذي يسبب لهم الإحراج عند التواجد في التجمعات العامة، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز الأسباب التي تؤدي لانتفاخ البطن.
• الإفراط في تناول الطعام
تناول كميات كبيرة من الأطعمة يؤدي لامتداد البطن إلى الخارج كرد فعل طبيعي يصدره الجسم لاستيعاب حجم الطعام؛ ما يؤدي إلى حدوث الانتفاخ.
• تناول الأطعمة المسببة للغازات
بعض الخضروات مثل ” البروكلي واللفت والكرنب والقرنبيط ” ، قد تحتوي على مواد قد تتسبب في تراكم الغازات بالجهاز الهضمي؛ ما يؤدي إلى الإصابة بانتفاخ البطن.
• الإمساك
يؤدي ” الإمساك ” إلى تراكم البراز في القولون مما يجعل الأمعاء تمتلئ بالغازات؛ وهو ما يؤدي إلى حدوث الانتفاخ.
• المياه الغازية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88622 ] نشر منذ 34 دقيقة
معلومات مفيده ..