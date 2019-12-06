بالفيديو.. الكلباني ينتقد شقائق الرجال ممن يرفعون مهر الفتاة لأسباب واهية

علي القحطاني(صدى):

انتقد الشيخ عادل الكلباني ، بعض الآباء وأولياء الأمر الذين يرفعون سعر مهر الفتاة لأسباب واهية وغير مقنعة .

وقال الكلباني ، بعض الناس يرفع سعر المهر بحجة أن يأتي شخص يليق بالمرأة والبعض يبيعها بأن يأتي شخص عمره 90 سنة وهي عمرها 20 سنة ويزوجها لأنه دفع المهر الكثير.

فيبيعها له بمبلغ وقدرة ، ويستفاد منها وكأنها بيعه وهؤلاء من شقائق الرجال .