بالصور.. تعرف على مواصفات فورد «F-150» الكهربائية

واشنطن(صدى):

كشفت ” فورد ” عن براءة اختراع تعرض بالتفصيل المنصة التي يمكن أن تستخدمها ” البيك آب ” الكهربائية ” F-150 ” ، وتفاصيل محركاتها.

وتفصيلآ، توضح براءة الاختراع حصولها على منصة الهيكلة على الإطار والتي تشتمل على ألواح سفلية مخصصة؛ لإيواء البطاريات بشكل آمن.

كما سيسمح التصميم أيضًا لـ ” فورد ” بتطوير قضبان رئيسية أخف، وتُصور الرسومات المتضمنة في تسجيل براءات الاختراع السيارة بمحركين كهربائيين.

أحد هذين المحركين في الأمام والآخر في الخلف، ومع ذلك فإن براءة الاختراع تصف إمكانية حصولها على أربعة محركات كهربائية واحدة لكل عجلة.