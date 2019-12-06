«الحريري» يدعو المملكة و6 دول أخرى لمساعدة لبنان في تأمين السلع الأساسية

بيروت(صدى):

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري اليوم الجمعة المملكة و6 دول أخرى صديقة إلى مساعدة بلاده لتأمين السلع الأساسية في ظل الأزمة الإقتصادية الطاحنة في لبنان والتي سببت نقص حاد في الدولار نتيجة الإضطرابات السياسية .

ووفقاً لبيان مكتب “الحريري” فقد طلبت الحكومة اللبنانية العون من المملكة وفرنسا وروسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين ومصر ، لتأمين الواردات الغذائية والمواد الخام .

وتعيش لبنان أزمة إقتصادية بسبب الإحتجاجات أدت إلى إشتعال الدولار أمام الليرة اللبنانية ما سبب صعوبة إستيراد تلك السلع .

ومن المقرر أن تنظم باريس اجتماع يوم 11 ديسمبر الجاري للمجموعة الدولية لمناقشة دعم لبنان إقتصادياً بحضور المملكة والإمارات .