بالفيديو.. طالبات يحولن حافلة متهالكة إلى تحفة فنية بالدمام 

علي القحطاني(صدى):

نجحت مجموعة من طالبات كلية التربية بقسم رياض الأطفال في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، في تحويل حافلة قديمة متهالكة إلى بيئة تعليمية جميلة وخلاقة ومبدعة للطفل.

واستخدمت الطالبات رافعة لإدخال الحافلة إلى الروضة، ومن ثم استعانت بكل المهارات من صبغ وتلوين وتعليق وتركيب وكتابة وتصميم للوصول إلى الشكل النهائي.

وعرضت الطالبات صوراً لمشروعهن في شكله النهائي بعد إجراء تعديلات كبيرة على الحافلة، لتتحول إلى تحفة فنية وموقع تعليمي مميز للأطفال.