بالفيديو.. بدور إبراهيم لـ هند القحطاني: أنا مجنسة وأنتِ إمعة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ردت الفاشينيستا بدور إبراهيم على الناشطة هند القحطاني، بعدما وصفتها الأخيرة بـ ” المجنسة ” .

وعن ذلك، قالت ” بدور ” : ” أنا أعتذر لنفسي أولًا، إني نصحت ناس مجنونة.. أنا مجنسة وانتي إمعة وحرام أضيع وقتي مع واحدة مجنونة مثلك ” .

وأضافت: ” أنا بدور البراهيم أبويا وأمي انولدوا في الحساء وإحنا أصلنا عنوز وجينا هنا كل واحد دور رزقه، واللي يقول مجنسة واللي يقول سورية هذا غلطان ” .

وكانتوكانت هند القحطاني فتحت النار على بدور البراهيم، بعد أن انتقدت الأخيرة رقصتها التي استفزّت بها مواطني المملكة العربية السعودية.

وكانن هند القحطاني قد وجهت انتقادات حادة لـ بدور إبراهيم وشككت في جتسيتها، بعد أن انتقدت الأخيرة رقصتها.