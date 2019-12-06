ضمن 11 مبادرة تطوعية: مستشفى الدلم يدشن أولى مبادرات حملة تطوعي صحة
دشن سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم وبحضور الأستاذ خالد العنزي مساعده للرعاية الأولية ،أولى مبادرات المستشفى في حملة “تطوعي صحة 3″ و التي تأتي توافقاً مع اليوم العالمي للتطوع الخامس من ديسمبر كل عام.
وكانت الانطلاقة من حديقة المركز الحضاري بالمحافظة عبر مبادرتي ” الرابح الأكبر” التي تعنى بمرض السمنة بإشراف مباشر من استشاري التغذية الدكتور العثمان. و مبادرة ” أطفئ سيجارتك أشعل حياتك” المخصصة لمكافحة التدخين عبر التوعية و تحويل الراغبين بالإقلاع لعيادة مكافحة التدخين.
و ذكر د.الدخيني أن الهدف من المشاركة هو دعم و إثراء العمل الميداني و زرع حب المبادرة في الخدمة التطوعية، و حرصنا أن تكون مبادراتنا شاملة لكل شرائح المجتمع من طلاب المدارس إلى فئة كبار السن . في حين أوضح مدير إدارة المشاركة المجتمعية الأستاذ خالد البر أن حملة المستشفى هذا العام ستستمر على مدى ثلاثة أيام عبر أكثر من إحدى عشرة مبادرة تطوعية يقوم عليها 35 متطوع و متطوعة تنوعت في عدد من المرافق العامة و جامعة و مدارس المحافظة.
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