ضمن 11 مبادرة تطوعية: مستشفى الدلم يدشن أولى مبادرات حملة تطوعي صحة

الخرج(صدى):

دشن سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم وبحضور الأستاذ خالد العنزي مساعده للرعاية الأولية ،أولى مبادرات المستشفى في حملة “تطوعي صحة 3″ و التي تأتي توافقاً مع اليوم العالمي للتطوع الخامس من ديسمبر كل عام.

وكانت الانطلاقة من حديقة المركز الحضاري بالمحافظة عبر مبادرتي ” الرابح الأكبر” التي تعنى بمرض السمنة بإشراف مباشر من استشاري التغذية الدكتور العثمان. و مبادرة ” أطفئ سيجارتك أشعل حياتك” المخصصة لمكافحة التدخين عبر التوعية و تحويل الراغبين بالإقلاع لعيادة مكافحة التدخين.

و ذكر د.الدخيني أن الهدف من المشاركة هو دعم و إثراء العمل الميداني و زرع حب المبادرة في الخدمة التطوعية، و حرصنا أن تكون مبادراتنا شاملة لكل شرائح المجتمع من طلاب المدارس إلى فئة كبار السن . في حين أوضح مدير إدارة المشاركة المجتمعية الأستاذ خالد البر أن حملة المستشفى هذا العام ستستمر على مدى ثلاثة أيام عبر أكثر من إحدى عشرة مبادرة تطوعية يقوم عليها 35 متطوع و متطوعة تنوعت في عدد من المرافق العامة و جامعة و مدارس المحافظة.